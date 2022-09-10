Тренера «Лилля» Фонсеку обокрали на 200 тысяч евро. Преступник утверждал, что нашел вещи в тележке для уборки в холле отеля

Тренера «Лилля» обокрали.

8 августа злоумышленник проник в гостиничный номер в отеле в Лилле, где живет тренер, и украл имущества на сумму около 200 тысяч евро, включая дорогостоящие украшения.

Личность вора была установлена ​​по кадрам с камер видеонаблюдения. Преступник утверждал, что нашел вещи на тележке для уборки в холле отеля, но суд не принял это во внимание.

Вора задержали недалеко от Парижа. При задержании он попытался выкинуть награбленное в окно. Его приговорили к 2 годам тюрьмы и еще 6 месяцам условно.

Фонсеке в итоге вернули почти все имущество, за исключением кольца стоимостью 15,5 тысяч евро, которое вор продал за 10 тысяч евро.