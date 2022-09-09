Президент подрался с агентом футболиста на переговорах о трансфере.

Мадридский клуб вел переговоры с агентами форварда «Эспаньола» Рауля де Томаса о зимнем переходе.

В ходе обсуждений, когда речь зашла о комиссиях за трансфер, произошла стычка, в которой президент «Райо» Мартин Преса, пытаясь напасть на одного из юристов, ударил агента де Томаса в лицо. Сразу после этого представитель футболиста в ответ ударил Пресу кулаком в нос.

Несколько человек стали свидетелями драки, они и вызвали полицию. Президент «Райо Вальекано» попал в больницу, но быстро вернулся домой с легкими травмами после того, как врачи исключили перелом носа.