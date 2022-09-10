«Челси» не уволит Поттера, если он не попадет в топ-4 АПЛ. Его рассматривают как долгосрочный вариант

«Челси» рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с тренером .

Как пишет The Telegraph, это значит, что специалист не будет автоматически уволен, если команда не попадет в топ-4 по итогам сезона в .

Хоть минимальной целью новых владельцев является финиш в топ-4, невыполнение этого условия не станет поводом для отставки Поттера.

Владельцы «Челси» верят, что при наличии времени и поддержки Грэм сможет помочь в достижении их целей.

Напомним, тренер подписал контракт на 5 лет и 60 миллионов фунтов.

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