«Челси» не уволит Поттера, если он не попадет в топ-4 АПЛ. Его рассматривают как долгосрочный вариант

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«Челси» рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с тренером Грэмом Поттером.

Как пишет The Telegraph, это значит, что специалист не будет автоматически уволен, если команда не попадет в топ-4 по итогам сезона в АПЛ

Хоть минимальной целью новых владельцев является финиш в топ-4, невыполнение этого условия не станет поводом для отставки Поттера. 

Владельцы «Челси» верят, что при наличии времени и поддержки Грэм сможет помочь в достижении их целей.

Напомним, тренер подписал контракт на 5 лет и 60 миллионов фунтов.

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