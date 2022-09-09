Крауч о переносе тура АПЛ из-за смерти Елизаветы II: «Представьте, что матчи состоялись бы. Черные повязки, тишина, королевский оркестр. Разве это не лучшие проводы?»

Питер Крауч допустил, что матчи АПЛ можно было не переносить из-за смерти Елизаветы II.

«Я знаю, что это всего лишь игра, а некоторые вещи гораздо важнее, но представьте, что все матчи состоялись бы в эти выходные.

Черные повязки, соблюдение тишины, национальный гимн, игра королевского оркестра и так далее для миллионов зрителей по всему миру?

Разве это не лучшие проводы?» – написал Крауч в твиттере.

Королева Великобритании Елизавета II скончалась вчера в возрасте 96 лет. Она взошла на престол 6 февраля 1952 года.