Директор «Боруссии» об отказе от Роналду: «Наш состав и так хорош»

В дортмундской объяснили причину отказа от трансфера

– Криштиану Роналду очень хотел перейти в «Боруссию». Почему вы не стали его подписывать?

– Наш состав и так хорош. Все остальной по данной теме уже было сказано.

Прекрасно понимаю, что любое слово представителя нашего клуба по данному вопросу стало бы поводом для новостей в средствах массовой информации. Это никому не нужно, – сказал спортивный директор немецкой команды .

В августе сообщалось, что считает 37-летнего португальца слишком возрастным игроком.