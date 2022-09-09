Директор «Боруссии» об отказе от Роналду: «Наш состав и так хорош»

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В дортмундской «Боруссии» объяснили причину отказа от трансфера Криштиану Роналду

– Криштиану Роналду очень хотел перейти в «Боруссию». Почему вы не стали его подписывать?

– Наш состав и так хорош. Все остальной по данной теме уже было сказано.

Прекрасно понимаю, что любое слово представителя нашего клуба по данному вопросу стало бы поводом для новостей в средствах массовой информации. Это никому не нужно, – сказал спортивный директор немецкой команды Себастьян Кель.

В августе сообщалось, что считает 37-летнего португальца слишком возрастным игроком.

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