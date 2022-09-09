Вице-президент «Лукойла» Матыцын уже руководит «Спартаком». Он согласовывал переход Бальде (РБК)

Вице-президент «Лукойла» Александр Матыцын уже работает на посту президента .

Первый вице-президент нефтяной компании уже осуществляет руководство клубом и знакомится с текущим положением дел, сообщает РБК со ссылкой на источник в «Спартаке» и еще одного собеседника, знакомого с ситуацией.

Источники рассказали, что генеральный директор клуба и технический координатор , получая данные по потенциальным новичкам красно-белых, финально визируют решение у Матыцына.

Так, например, было сделано при переходе в команду на правах свободного агента. Источники сообщают, что «Спартак» следил за форвардом еще при бывшем спортивном директоре клуба Луке Каттани.

«Спартак» пока не сообщал о назначении Матыцына на пост президента клуба официально. Источник РБК в «Лукойле» сообщил, что корпорация в ближайшие дни определится со сроками объявления.

Два не связанных между собой собеседника в «Спартаке» рассказали РБК, что некоторые сотрудники недовольны сложившейся неопределенностью. «Неизвестно, будут ли сокращения, останутся ли сотрудники, сколько человек придет в клуб, как поменяется работа», — объяснил один из них.