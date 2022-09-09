«Урал» подписал вингера Ранджеловича из «Олимпиакоса». У него 1 игра за Сербию – против России в Лиге наций

Теги премьер-лига Россия трансферы Первая лига Олимпиакос высшая лига Греция Шинник Урал Роман Емельянов Лазар Ранджелович Футбол

«Урал» подписал игрока вингера Лазара Ранджеловича и отдал Романа Емельянова в аренду.

Клуб из Екатеринбурга сообщил о переходе 25-летнего атакующего полузащитника из «Олимпиакоса». Ранджелович взял 9-й номер в «Урале».

На его счету один матч в составе сборной Сербии – в ноябре 2020 года он сыграл против России (5:0) в Лиге наций и забил гол.

Фото: fc-ural.ru

Отметим, что Ранджелович стал четвертым новичком «Урала» за последние два дня. Вчера клуб сообщил о переходах экс-защитника «Рубина» Сильвие Бегича, опорника сборной Гвинеи Ибраима Сиссе и защитника Егора Филипенко.

Также «Урал» сообщил, что отдал Романа Емельянова в аренду «Шиннику». В клубе из Ярославля 30-летний полузащитник проведет нынешний сезон.

Статистику Ранджеловича можно изучить здесь, а показатели Емельянова – тут.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные