«Урал» подписал вингера Ранджеловича из «Олимпиакоса». У него 1 игра за Сербию – против России в Лиге наций

«Урал» подписал игрока вингера Лазара Ранджеловича и отдал Романа Емельянова в аренду.
Клуб из Екатеринбурга сообщил о переходе 25-летнего атакующего полузащитника из «Олимпиакоса». Ранджелович взял 9-й номер в «Урале».
На его счету один матч в составе сборной Сербии – в ноябре 2020 года он сыграл против России (5:0) в Лиге наций и забил гол.
Фото: fc-ural.ru
Отметим, что Ранджелович стал четвертым новичком «Урала» за последние два дня. Вчера клуб сообщил о переходах экс-защитника «Рубина» Сильвие Бегича, опорника сборной Гвинеи Ибраима Сиссе и защитника Егора Филипенко.
Также «Урал» сообщил, что отдал Романа Емельянова в аренду «Шиннику». В клубе из Ярославля 30-летний полузащитник проведет нынешний сезон.
Статистику Ранджеловича можно изучить здесь, а показатели Емельянова – тут.