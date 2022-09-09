Скворцов о комментаторах: «Многими восхищаюсь: Синицын, Курдюков, Попов, Трушечкин. Казанский – просто красавчик, настоящее явление»

Комментатор Роман Скворцов высказался о своих коллегах.

– Кто из комментаторов для вас сегодня номер один?

— Я многими восхищаюсь, могу долго перечислять. — снукер. — велосипед и прочие циклические виды спорта. Леха Попов — «Формула-1». — футбол и керлинг. Дэн Казанский — просто красавчик, настоящее явление в нашей профессии за последние пару лет.

Из комментаторов прошлого на первом месте для меня . Лет пять назад была история. Приехал в магазин точить коньки. У прилавка обнаружил старенький телевизор, к которому ребята подключили видеомагнитофон и на кассете смотрели, как наши играют с канадцами. Какой-то матч начала 90-х. Комментировал Майоров. Через несколько минут поймал себя на мысли — он и сейчас звучит современно! Даже необязательно подходить к экрану. Достаточно слушать Евгения Александровича — и картинка моментально встает перед глазами. Высший пилотаж!

Кстати, не понимаю тех, кто говорит, что футбольные и хоккейные трансляции предпочитает смотреть без звука. Не представляю, как человек усаживается перед монитором и в тишине наблюдает за бегающими спортсменами. Да, теперь можно использовать интершум. Но тогда какой смысл сидеть у телевизора? Уж лучше на стадион пойти, – сказал Скворцов.