Скворцов о комментаторах: «Многими восхищаюсь: Синицын, Курдюков, Попов, Трушечкин. Казанский – просто красавчик, настоящее явление»

Теги премьер-лига Россия телевидение Алексей Попов КХЛ Сергей Курдюков Евгений Майоров Роман Трушечкин Денис Казанский Владимир Синицын Роман Скворцов Футбол

Комментатор Роман Скворцов высказался о своих коллегах.

– Кто из комментаторов для вас сегодня номер один?

— Я многими восхищаюсь, могу долго перечислять. Владимир Синицын — снукер. Сергей Курдюков — велосипед и прочие циклические виды спорта. Леха Попов — «Формула-1». Рома Трушечкин — футбол и керлинг. Дэн Казанский — просто красавчик, настоящее явление в нашей профессии за последние пару лет.

Из комментаторов прошлого на первом месте для меня Евгений Майоров. Лет пять назад была история. Приехал в магазин точить коньки. У прилавка обнаружил старенький телевизор, к которому ребята подключили видеомагнитофон и на кассете смотрели, как наши играют с канадцами. Какой-то матч начала 90-х. Комментировал Майоров. Через несколько минут поймал себя на мысли — он и сейчас звучит современно! Даже необязательно подходить к экрану. Достаточно слушать Евгения Александровича — и картинка моментально встает перед глазами. Высший пилотаж!

Кстати, не понимаю тех, кто говорит, что футбольные и хоккейные трансляции предпочитает смотреть без звука. Не представляю, как человек усаживается перед монитором и в тишине наблюдает за бегающими спортсменами. Да, теперь можно использовать интершум. Но тогда какой смысл сидеть у телевизора? Уж лучше на стадион пойти, – сказал Скворцов.

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