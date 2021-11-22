Казанский о зарплате на «Матч ТВ»: «Не менялась с самого образования канала. Повысили в апреле на 40%. Многие сидят на прежних окладах»

Комментатор Первого канала Денис Казанский рассказал о зарплатах на «Матч ТВ», где он работал ранее.
— Когда-то Черданцев про зарплату на «Матче» высказался: «Я зарабатываю до смешного мало». Свою огласите?
— Нет.
— Почему?
— Наша ментальность построена на негативе. Когда говоришь о деньгах, тебя начинают «взвешивать». Обязательно будут разговоры: «Я думал, ты больше...» Или наоборот: «Ничего себе!» Ну и зачем мне это?
— По собственным ощущениям — зарабатывали вы на «Матче» мало?
— При том объеме, который я давал, — да!
— Объем-то колоссальный.
— Футбол, хоккей, «Все на Матч!», судейская программа, «8-16», фехтование...
— У вас была фиксированная ставка — без всяких гонораров?
— Моя зарплата не менялась с самого образования «Матч ТВ». Повысили в апреле.
— На сколько повышают зарплату на «Матче»?
— Понятия не имею. История со мной — абсолютно частная. Как ни парадоксально, Нобелю тоже незадолго до ухода повысили. Столько пользы приносил «Матчу»! Как его не удержали? Что еще раз говорит о нашем общем видении ситуации, с финансами не связанной.
— Так на сколько подняли вам?
— Процентов на сорок. Нормально! С Тиной договорились, что на следующий год еще увеличат. У нас многие дают огромный объем, но сидят на прежних окладах. Когда переходили с «Плюса» на «Матч», волнения были другие.
— Какие?
— Оставят ли тебя? Это же было слияние двух структур. Ну как в такой момент что-то просить? Зато в апреле я наконец собрался и сказал: «Ребята, делаю то-то и то-то. Могу еще вот это. Рассмотрите мой вопрос».
— Сами инициировали разговор?
— Конечно!
— Иначе так и не повысили бы?
— Разумеется. Я пришел с письмом, все расписал...
— К Тине [Канделаки, заместителю гендиректора «Газпром-Медиа»]?
— Сначала к Тащину [генпродюсеру «Матч ТВ»], затем к Тине.
— Для вас мучительны такие разговоры?
— Не то слово! Я часто комментирую любительский футбол, хоккей. Когда возникает вопрос об оплате — мне хоть стреляться! Не могу говорить!
— Как же договариваетесь?
— Спрашиваю: «На какую сумму вы рассчитываете?» Отвечают — столько-то. Здесь могу сказать: «Нет». Потому что ради этого я не буду менять график.
— Все-то вы можете, оказывается.
— Но я никогда не называю — ты-дын! — цену. Мне неловко, – сказал Казанский.