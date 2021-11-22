Казанский о зарплате на «Матч ТВ»: «Не менялась с самого образования канала. Повысили в апреле на 40%. Многие сидят на прежних окладах»

Комментатор Первого канала рассказал о зарплатах на , где он работал ранее.

— Когда-то Черданцев про зарплату на «Матче» высказался: «Я зарабатываю до смешного мало». Свою огласите?

— Нет.

— Почему?

— Наша ментальность построена на негативе. Когда говоришь о деньгах, тебя начинают «взвешивать». Обязательно будут разговоры: «Я думал, ты больше...» Или наоборот: «Ничего себе!» Ну и зачем мне это?

— По собственным ощущениям — зарабатывали вы на «Матче» мало?

— При том объеме, который я давал, — да!

— Объем-то колоссальный.

— Футбол, хоккей, «Все на Матч!», судейская программа, «8-16», фехтование...

— У вас была фиксированная ставка — без всяких гонораров?

— Моя зарплата не менялась с самого образования «Матч ТВ». Повысили в апреле.

— На сколько повышают зарплату на «Матче»?

— Понятия не имею. История со мной — абсолютно частная. Как ни парадоксально, Нобелю тоже незадолго до ухода повысили. Столько пользы приносил «Матчу»! Как его не удержали? Что еще раз говорит о нашем общем видении ситуации, с финансами не связанной.

— Так на сколько подняли вам?

— Процентов на сорок. Нормально! С Тиной договорились, что на следующий год еще увеличат. У нас многие дают огромный объем, но сидят на прежних окладах. Когда переходили с «Плюса» на «Матч», волнения были другие.

— Какие?

— Оставят ли тебя? Это же было слияние двух структур. Ну как в такой момент что-то просить? Зато в апреле я наконец собрался и сказал: «Ребята, делаю то-то и то-то. Могу еще вот это. Рассмотрите мой вопрос».

— Сами инициировали разговор?

— Конечно!

— Иначе так и не повысили бы?

— Разумеется. Я пришел с письмом, все расписал...

— К Тине [Канделаки, заместителю гендиректора «Газпром-Медиа»]?

— Сначала к Тащину [генпродюсеру «Матч ТВ»], затем к Тине.

— Для вас мучительны такие разговоры?

— Не то слово! Я часто комментирую любительский футбол, хоккей. Когда возникает вопрос об оплате — мне хоть стреляться! Не могу говорить!

— Как же договариваетесь?

— Спрашиваю: «На какую сумму вы рассчитываете?» Отвечают — столько-то. Здесь могу сказать: «Нет». Потому что ради этого я не буду менять график.

— Все-то вы можете, оказывается.

— Но я никогда не называю — ты-дын! — цену. Мне неловко, – сказал Казанский.