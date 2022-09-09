Черчесов о 3:2 с «Трабзонспором» в меньшинстве: «Я удовлетворен. Эмоции оставим болельщикам»

Главный тренер «Ференцвароша» подвел итоги матча с «Трабзонспором».

Чемпионы Венгрии остались в меньшинстве на 16-й минуте, но сумели одержать победу со счетом 3:2.

«Я думаю, что эмоции следует оставить болельщикам. Мы поговорили с ребятами после игры. Бывают победы, бывают поражения, нужно справляться и с ними.

Иногда журналисты акцентируют внимание на негативе, а нам нужно просто делать свою работу.

Конечно, мы должным образом проанализировали соперника перед матчем. Каждый выполнил свою работу, как тренеры, так и игроки. Я удовлетворен, это общая победа», – сказал Черчесов.

«Ференцварош» Черчесова обыграл «Трабзонспор», дважды забив вдесятером. Это 4-я победа подряд