отреагировала на мнение о популярности фигурного катания в России.

Супруга Евгения Плющенко заявила, что «фигурное катание давно обошло российский футбол по рейтингам».

«Рудковская выдает желаемое за действительное. Фигурному катанию футбол не догнать – еще долгий путь до такой популярности. Международные соревнования ушли и там, и там.

Fan ID уберет тех, кто хулиганил на стадионах. Придут другие, которые стадиона не боятся. Сильно это не повлияет на количество зрителей», – сказала бывший президент .