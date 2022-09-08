Смородская – Рудковской: «Фигурному катанию футбол не догнать – еще долгий путь до такой популярности»

Теги премьер-лига Россия Евгений Плющенко Яна Рудковская Ольга Смородская Футбол

Ольга Смородская отреагировала на мнение Яны Рудковской о популярности фигурного катания в России.

Супруга Евгения Плющенко заявила, что «фигурное катание давно обошло российский футбол по рейтингам».

«Рудковская выдает желаемое за действительное. Фигурному катанию футбол не догнать – еще долгий путь до такой популярности. Международные соревнования ушли и там, и там.

Fan ID уберет тех, кто хулиганил на стадионах. Придут другие, которые стадиона не боятся. Сильно это не повлияет на количество зрителей», – сказала бывший президент «Локомотива».

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