Ливерпуль – Аякс 13.09.2022 Лига чемпионов, прогноз на футбольный матч

Второй тур Лиги чемпионов в группе А подарит фанатам поединок Ливерпуль – Аякс. Игра состоится во вторник, 13 сентября. Для подопечных Клоппа старт в главном еврокубковом турнире, мягко говоря, не задался. Аякс, наоборот, резво начал новый сезон в ЛЧ.

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Рекомендованная ставка: ничья (4.99), ТБ 2.5 (1.45)

Наш прогноз на матч Ливерпуль – Аякс поможет вам сделать осмысленную ставку на предстоящую встречу.

Ливерпуль

Новый розыгрыш Лиги чемпионов оказался для мерсисайдцев провальным — подопечные Клоппа не просто проиграли Наполи, а потерпели крупный разгром. Красные были биты в гостях со счетом 1:4.

Ливерпуль в этой встрече выглядел беззубо в атаке — показатель xG мерсисайдцев составил только 1,08 (при этом, в статистику команды вошли 15 ударов, из которых 7 дошли до ворот соперника). Однако красные обошли своего соперника по ряду статистических показателей:

Владение мячом — 58 против 42%;

Количество атак — 143 против 42;

Передачи — 620 против 393 (точность пасов составила 87%).

Несмотря на разгромный счет, Ливерпуль не выглядел «мальчиком для битья», но команду погубила невыразительная игра в атаке. Единственный игрок, который подсластил «пилюлю поражения», стал Луис Диас, отправивший мяч в ворота неаполитанцев с передачи Энди Робертсона.

Что касается общей формы команды, тол красные по итогам шести туров АПЛ идут на седьмом месте в турнирной таблице, имея в своем активе девять очков.

Такое положение красных объясняется нестабильностью выступления команды — подопечные Клоппа все еще ищут себя. Предыдущие пять матчей (по состоянию на 8.09.2022) команда провела следующим образом:

Аякс

Для амстердамцев старт в Лиге чемпионов начался гораздо лучше, нежели у Ливерпуля. Амстердамцы дома камня на камне не оставили от обороны Глазго Рейнджерс, разгромив своего соперника со счетом 4:0.

Амстердамцы буквально уничтожили своего соперника — Аякс по показателю xG практически в 2 раза превзошел соперника (2,08 против 0,12). Подопечные Схройдера нанесли 17 ударов, из которых девять пришлись на ворота соперника. Глазго ответил 5 ударами, с одним, дошедшим до ворот Ремко Пасвеера. Приведем еще некоторую статистику матча Аякса в первом туре ЛЧ:

Владение мячом — 71 против 29%;

Атаки — 157 против 38;

Передачи — 801 против 271 (точность передач у Аякса 97%).

Голами в ворота Рейнджерс отличились Эдсон Альварес, Стивен Бергейс забил гол и отдал результативную передачу, Мохаммед Кудус (он же записал на свой счет ассист), а также Стевен Бергвейн.

Что касается текущей формы амстердамцев, то команда в пяти турах Эредивизи набрала 15 очков и единолично занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.

Последние пять матчей Аякс провел следующим образом:

Личности: Роберто Фирмино – Стевен Бервейн

Мы неслучайно обозначили именно этих игроков — ведь они, статистически, являются лучшими футболистами своих команд. Роберто Фирмино в 6 играх Ливерпуля наколотил 3 гола, а также записал на свой счет 3 ассиста. Форвард Аякса не отдает результативные передачи, но показывает умение забивать голы — Стевен Бергвейн в 6 матчах Аякса отличился 7 забитыми голами.

Личные встречи

Предыдущие личные встречи команд закончились следующими результатами:

Коэффициенты и роспись матча Ливерпуль – Аякс

Несмотря на полное фиаско Ливерпуля в игре с Наполи, букмекеры все-равно считают красных фаворитами матча с Аяксом:

Второй тур ЛЧ станет для Ливерпуля шансом реабилитироваться перед своими фанатами — однако красным точно не будет просто в игре с амстердамцами. Ливерпуль все еще нестабилен, Мо Салах не показывает всего, на что способен, а Дарвин Нуньес — дорогостоящий новичок мерсисайдцев, пока только приспосабливается к новой команде.

Аякс, несмотря на потерю Антони, ярко начал новый сезон, однако команда еще не встречались с коллективами, превосходящими ее по классу. Поэтому будет сдержаны в оценке шансов амстердамцев обыграть Ливерпуль.

Предположим, что обе команды сыграют на победу, тем самым подарив фанатам яркий матч. Что касается исхода встречи, то мы сделаем ставку на результативную ничью. Ливерпуль будет давить, но Аякс явно не сдастся без боя.

Где смотреть Ливерпуль – Аякс