Урунов перейдет в «Урал» после расторжения контракта со «Спартаком». Иванов подтвердил

Полузащитник Остон Урунов перейдет в «Урал» после расторжения контракта со «Спартаком».

Как сообщает «РБ Спорт», в скором времени хавбек подпишет контракт с «Урал». Сегодня-завтра Урунов должен прилететь в Екатеринбург.

Эту информацию подтвердил президент .

– Если подпишем, тогда скажем, что подписали. Когда появится у нас на базе, тогда посмотрим. Переговоры мы вели. Так что будем ждать.

– На какой срок планируете подписать?

– Я не знаю, в каком состоянии он приедет. На него сначала должен посмотреть тренер. Пока планируем на полтора сезона, если он реально будет играть в составе. Но точно не могу сказать. Мы не знаем, в какой он сейчас форме. Он много не играл, хотя за сборную выступал.

– Он должен приехать сегодня-завтра?

– Да, сегодня или завтра, – сказал Иванов.

Сегодня сообщил о расторжении контракта с Уруновым по соглашению сторон. Остон провел за московский клуб 9 матчей в 2020 году и забил один мяч, а затем на правах аренды выступал за «Уфу».

Статистику 21-летнего футболиста можно изучить здесь.