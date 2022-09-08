Консейсау об 1:2 с «Атлетико»: «Порту» заслуживал победы, ничья была бы плохим результатом, но в итоге мы проиграли»

Главный тренер «Порту» подвел итоги матча с «Атлетико» (1:2) в чемпионов.

«Это была очень позитивная игра со стороны моих игроков. Нам удалось свести на нет всю скорость соперника. В первом тайме я слышал свист стадиона, потому что мы нейтрализовали все источники опасности соперника, которые могли нам навредить.

Я думаю, что сегодняшний результат не отражает игру. Мы заслуживали уехать отсюда с победой, ничья уже была бы плохим результатом, но в итоге мы проиграли», – сказал .

0:0 к 90-й минуте и три гола за 11 добавленных – незабываемая драма от «Атлетико» и «Порту» 😱