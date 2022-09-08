Спаллетти про 4:1 с «Ливерпулем»: «Важный результат. Нужно стабильно играть в свой футбол»

Главный тренер подвел итоги матча Лиги чемпионов с (4:1).

– Важный результат. Человек оценивает свою игру в зависимости от соперника, а им был «Ливерпуль», так что это, конечно, громкий результат. Важно играть в свой футбол независимо от того, с кем встречаешься, и делать это постоянно, без перерывов. Это подчеркивает уровень команды.

– Перед матчем вы сказали, что не согласитесь на ничью.

– Ты никогда не соглашаешься [на ничью], никогда не говоришь своим игрокам, что у них есть пределы, потому что решения можно найти. Нет ничего невозможного, когда есть такая готовность [игроков].

Мы провели хорошую игру. Но мы не должны быть самонадеянными. Завтра утром нужно хорошо потренироваться – это твой долг, когда надеваешь футболку этого клуба. Завтра нужно быть в состоянии сделать то, что сделал сегодня», – сказал в интервью Amazon Prime Video.