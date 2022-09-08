Хави про 5:1 с «Викторией»: «Барса» доминировала во всем. Левандовски ненасытен»

прокомментировал разгромную победу «Барселоны» над «Викторией» (5:1) в Лиге чемпионов.

«Была полноценная игра, мы доминировали во всех моментах. Они держали нас индивидуально, но мы создали много моментов.

Дембеле и Левандовски были очень хороши. Но игроки средней линии тоже в порядке. Могли забить больше. Но мы раздосадованы тем, что пропустили.

Левандовски ненасытен. То, как он тренируется, как улучшает команду... Его скромность и напор. Дело не только в хет-трике, а в том, как он управляет игровым временем», – сказал главный тренер «Барселоны».