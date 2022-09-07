У Левандовского 7 голов в 5 матчах за «Барсу». Он сделал дубль против «Виктории»

забил шестой и седьмой голы за «Барселону» в официальных матчах.

Форвард «Барселоны» отличился на 34-й минуте матча с «Викторией» в 1-м туре Лиги чемпионов (3:1, перерыв). А на 3-й добавленной к первому тайму минуте сделал дубль.

Это пятая игра 34-летнего поляка за «Барсу». В матчах против «Реал Сосьедад» (4:1) и «Вальядолида» (4:0) он забил по два мяча. Еще один – «Севилье».

С подробной статистикой форварда можно ознакомиться здесь. Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча – .