У Левандовского 7 голов в 5 матчах за «Барсу». Он сделал дубль против «Виктории»

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Роберт Левандовски забил шестой и седьмой голы за «Барселону» в официальных матчах.

Форвард «Барселоны» отличился на 34-й минуте матча с «Викторией» в 1-м туре Лиги чемпионов (3:1, перерыв). А на 3-й добавленной к первому тайму минуте сделал дубль.

Это пятая игра 34-летнего поляка за «Барсу». В матчах против «Реал Сосьедад» (4:1) и «Вальядолида» (4:0) он забил по два мяча. Еще один – «Севилье».

С подробной статистикой форварда можно ознакомиться здесь. Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Барселона»«Виктория».

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