Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» предложил пригласить .

«Я думаю, что это было бы логичное и не слишком странное назначение. Он уже работал в «Челси», а в других клубах доказал, что способен завоевывать трофеи и строить команду.

Он выиграл Кубок Англии с , не считавшимся фаворитом. Да, сейчас у команды проблемы, но во многом они связаны с нехваткой приобретений. Ее текущее место не отражает способностей Роджерса.

Но могут ли владельцы «Челси» закрыть глаза на эту ситуацию и, уволив Тухеля, взять тренера со дна таблицы ? Не думаю, что они будут изучать его кандидатуру», – сказал Фердинанд на своем YouTube-канале.