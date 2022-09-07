Рабьо об 1:2 с «ПСЖ»: «Первые 20 минут мы просто смотрели, как они играют»

Теги ПСЖ Ювентус Лига чемпионов УЕФА Адриен Рабьо Футбол

Адриен Рабьо высказался после поражения «Ювентуса» от «ПСЖ» (1:2) в Лиге чемпионов.

«У нас был сложный первый тайм, особенно первые 20 минут, когда мы просто смотрели, как они играют. У нас есть сожаления, потому что мы пропустили два быстрых гола, и это изменило игру.

Во втором тайме мы преобразились. Мы не сдались, пытались вернуться на прежний уровень и смогли доставить им достаточно проблем», – сказал хавбек «Ювентуса».

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