Рабьо об 1:2 с «ПСЖ»: «Первые 20 минут мы просто смотрели, как они играют»

Адриен Рабьо высказался после поражения «Ювентуса» от (1:2) в чемпионов.

«У нас был сложный первый тайм, особенно первые 20 минут, когда мы просто смотрели, как они играют. У нас есть сожаления, потому что мы пропустили два быстрых гола, и это изменило игру.

Во втором тайме мы преобразились. Мы не сдались, пытались вернуться на прежний уровень и смогли доставить им достаточно проблем», – сказал хавбек .

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