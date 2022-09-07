Пиоли про 1:1 с «Зальцбургом»: «Хороший результат для «Милана». «Ред Булл» не проигрывал дома в прошлой ЛЧ»

Главный тренер высказался после ничьей с (1:1).

«Хороший результат при удовлетворительной – не выдающейся – игре. Если действовать в недостаточно высоком темпе, недостаточно качественно, то можно нажить себе проблем. Они лучше начали матч, мы сумели восстановиться после слабого начала, но нужно работать лучше.

Это был трудный матч против сильного соперника, мы хотели добиться победы, но должны были сыграть получше.

Мы слишком медленно конструировали атаки, хотя «Зальцбург» прессинговал отнюдь не так агрессивно, как ожидалось. Мы могли создать больше моментов. И я хотел, чтобы команда действовала компактнее, тогда можно было бы больше времени проводить на половине поля соперника.

В итоге мы пострадали от контратаки, потому что плохо действовали в переходных фазах, а «Зальцбург» постоянно давил на наших крайних защитников при помощи хавбеков.

Результат матча в Загребе ( уступил «Динамо» со счетом 0:1 – прим. Sports.ru) удивил, но лишь подтвердил то, что в футболе нет простых матчей. И мы знали, что «Зальцбург» силен, что он не проигрывал дома в прошлом сезоне ЛЧ, причем даже «Баварии».

Следующий наш матч – против «Динамо». Мы знаем, что будет непросто», – сказал Пиоли Sky Sport Italia.