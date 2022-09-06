«Милан» намерен продлить контракт с Леау до 2027-го. Мендеш хочет, чтобы зарплата игрока выросла до 7 млн евро в год

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Клуб ведет переговоры с представителями игрока о подписании нового соглашения до 2027 года, сообщает Get Italian Football News со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. Несмотря на то, что стороны не достигли прогресса в переговорах за довольно длительный срок, ближайшие недели могут иметь решающее значение для понимания того, возможно ли сейчас продлить договор.

Итальянский клуб намерен продлить контракт с Леау до наступления следующего летнего трансферного окна. Окружение игрока рассчитывает, что «Милан» заплатит «Спортингу» около 9 миллионов евро в качестве компенсации за спорную ситуацию при переходе португальца в «Лилль». Арбитражный спортивный суд обязал нападающего выплатить португальскому клубу 16,5 млн евро за расторжение контракта в одностороннем порядке.

Агент Жорже Мендеш хочет, чтобы зарплата футболиста выросла до 7 миллионов евро за сезон после вычета налогов.

Действующий контракт Леау с «Миланом» рассчитан до 2024 года. В нынешнем сезоне Серии А 23-летний футболист провел 5 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 2 ассиста. Его статистика – здесь.