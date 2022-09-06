Леау забил 3 мяча и отдал 3 голевых паса за «Милан» в 6 матчах сезона

Нападающий отметился голевым пасом в матче с .

На 40-й минуте игры группового этапа чемпионов португалец с левого фланга штрафной отдал передачу в центр, и полузащитник точным ударом сравнял счет – 1:1.

В текущем сезоне Леау забил 3 гола и сделал 3 ассиста за 6 матчей. За последние две игры у него 2+2 по системе «гол+пас». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Леау подчинил себе миланское дерби: дубль и голевая на Жиру. Хорошо, что «Милан» его не отпустил

«Ред Булл» Зальцбург – «Милан» – 1:1. Окафор открыл счет, Салемакерс сравнял. Онлайн-трансляция