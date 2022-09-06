Леау забил 3 мяча и отдал 3 голевых паса за «Милан» в 6 матчах сезона

Теги Милан серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Ред Булл Зальцбург Рафаэл Леау Алексис Салемакерс Футбол

Нападающий «Милана» Рафаэл Леау отметился голевым пасом в матче с «Зальцбургом».

На 40-й минуте игры группового этапа Лиги чемпионов португалец с левого фланга штрафной отдал передачу в центр, и полузащитник Алексис Салемакерс точным ударом сравнял счет – 1:1.

В текущем сезоне Леау забил 3 гола и сделал 3 ассиста за 6 матчей. За последние две игры у него 2+2 по системе «гол+пас». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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