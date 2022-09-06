Юлиан Нагельсманн: «Интер» опытен. Он сядет глубоко и не будет оставлять «Баварии» свободных зон»

Главный тренер «Баварии» поделился ожиданиями от матча с .

«Интер» – очень опытная команда. У нее хороший тренер и много индивидуально сильных футболистов. Лукаку травмирован, но с «Миланом» играл Джеко – тоже очень опытный игрок. Думаю, «Интер» сядет глубоко и не будет оставлять нам свободных зон.

Я ожидаю, что Мане поможет команде своим опытом, будет забивать, отдавать голевые пасы и подавать всем пример. Он не из тех, кто много говорит, но у него хороший характер, он способен вести команду за собой», – сказал Нагельсманн.