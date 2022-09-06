Властимил Петржела: «Поставил бы миллион евро на чемпионство «Зенита». Они самые богатые в России, у них лучшие игроки»

уверен, что «Зенит» станет чемпионом России в этом сезоне.

«Если бы мне дали миллион евро, я бы 100% поставил на победу «Зенита» в в этом сезоне. Вообще без вопросов! Эта ставка выиграет, я уверен.

Я не сомневаюсь в чемпионстве этой команды. Они самые богатые в России, у них лучшие игроки, бразильцы – их доминирование может продолжаться очень и очень долго», – сказал бывший главный тренер петербургской команды.

лидирует в турнирной таблице Мир РП, набрав 20 очков после 8 туров.