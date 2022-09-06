Властимил Петржела: «Поставил бы миллион евро на чемпионство «Зенита». Они самые богатые в России, у них лучшие игроки»

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Властимил Петржела уверен, что «Зенит» станет чемпионом России в этом сезоне. 

«Если бы мне дали миллион евро, я бы 100% поставил на победу «Зенита» в РПЛ в этом сезоне. Вообще без вопросов! Эта ставка выиграет, я уверен.

Я не сомневаюсь в чемпионстве этой команды. Они самые богатые в России, у них лучшие игроки, бразильцы – их доминирование может продолжаться очень и очень долго», – сказал бывший главный тренер петербургской команды. 

«Зенит» лидирует в турнирной таблице Мир РП, набрав 20 очков после 8 туров.

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