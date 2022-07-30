Властимил Петржела: «У «Локомотива» никаких шансов бороться с «Зенитом». Их можно победить только случайно»

считает, что у «Локомотива» нет шансов на победу в матче против «Зенита».

Команды сыграют сегодня, 30 июля. Матч 3-го тура Мир начнется в 17:30 по московскому времени.

«У никаких шансов бороться с «Зенитом». У петербуржцев очень сильная и мощная команда. Их можно победить только случайно, и то один раз за сезон. Никакая команда не может обыграть «Зенит» по делу.

Возможен ли разгром? «Локомотив» будет очень осторожно играть в обороне, поэтому разгрома не будет, но железнодорожники проиграют!» – сказал бывший главный тренер .