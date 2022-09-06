Эрик Байи: «МЮ» не должен давать приоритет англичанам. Кто-то принимает как должное выход в старте, и это ослабляет команду. Такого нет в «Челси» и других клубах АПЛ»

считает, что в отдают предпочтение английским игрокам.

«Клуб не должен давать приоритет англичанам. Шанс должны получать все. Нужно создавать конкуренцию в раздевалке, а не отдавать препочтение некоторым. У меня постоянно было ощущение, что некоторые игроки получали приоритет из-за их национальности.

Такого нет в «Челси» или других больших клубах . Кто-то принимает как должное тот факт, что выйдет в старте, и это ослабляет команду. К счастью, у Эрика тен Хага сильный характер. Надеюсь, он изменит эту ситуацию.

Я играл в важных матчах, и в некоторых из них меня называли лучшим. Думаю, я был на высоте, когда получал возможность сыграть. Мне просто не хватало регулярной практики. Думаю, я заслуживал больше игровых минут», – сказал защитник, минувшим летом перешедший в на правах аренды.