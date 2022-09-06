ЦСКА – Краснодар 10.09.2022 российская Премьер-Лига, прогноз на футбольный матч

В 9 туре розыгрыша РПЛ сезона 2022/23 столичный ЦСКА на «ВЭБ Арене» сыграет с Краснодаром. Поединок состоится в субботу, 10 сентября. Армейцы под руководством Владимира Федотова неплохо начали новый сезон, сделав серьезную заявку на конкуренцию с питерским Зенитом. Краснодар также не отстает от конкурентов.

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В нашем прогнозе на матч ЦСКА – Краснодар мы рассмотрим основные тенденции, которые присущи игре обеих команд в новом сезоне национального первенства, определим, где успешнее играют коллективы (дома или в гостях), а также кто статистически обеспечивает результаты «армейцев» и «быков».

ЦСКА

ЦСКА под руководством Владимира Федотова делает серьезную заявку на место в числе призеров национального первенства. «Армейцы» в восьми турах российской Премьер-Лиги одержали пять побед, дважды сыграли вничью и потерпели одно поражение, набрав 17 очков. Подопечные Федотова идут на втором месте, на три балла отставая от лидирующего Зенита.

У «армейцев» результат делают южноамериканские легионеры, а также вернувшийся из аренды в «Базеле» Федор Чалов. Поэтому, рекомендуем обратить внимание на этих игроков, если вы будете ставить на персональные достижения футболистов:

Хесус Медина — 4 гола и 4 ассиста в 8 матчах;

и в 8 матчах; Федор Чалов/Хорхе Карраскаль — 4 гола и 1 ассист в 8 матчах;

Константин Кучаев — 2 гола в 5 матчах.

ЦСКА в новом сезоне дома одержал четыре победы, в том числе, отправив в нокаут Факел (4:1), а также крупно победив бывший клуб Федотова – Сочи (3:0). Также «армейцы» уверенно обыграли Урал (2:0) и Ахмат (4:2).

В гостях «армейцы» не столь успешны, как дома. Команда Федотова проиграла действующему чемпиону страны – Зениту (1:2), сыграла боевую ничью с Пари НН (2:2), сыграла вничью с Ростовом (0:0), а также победила Крылья Советов (1:0).

Последние пять матчей «армейцы» провели следующим образом:

Краснодар

Краснодар с 17 очками идет на третьем месте — быки, сыграв восемь матчей в РПЛ, показывают стабильные результаты, и уступают «армейцам», идущим на втором месте, лишь по разнице забитых и пропущенных мячей (+8).

Что касается личной статистики игроков «быков», то мы рекомендуем обратить внимание на хавбека Эдуарда Сперцяна. Он не только забивает, но и раздает голевые пасы. Вместе с полузащитником статистически себя проявляют и два форварда команды:

Эдуард Сперцян — 7 голов и 2 ассиста в 8 играх;

и в 8 играх; Олакунле Олусегун — 3 гола и 2 ассиста в 7 матчах;

Джон Кордоба — 2 гола и ассист в 6 играх.

В восьми сыгранных матчах в РПЛ «быки» провели пять игр дома. Краснодар в родных стенах сыграл боевую ничью с Факелом (2:2), и крупно уступил яркому Спартаку Абаскаля (1:4). Остальные три игры сложились для команды успешнее — победы над Локомотивом (3:0), Оренбургом (2:0) и Сочи (2:1) помогли «быкам» подняться на третье место.

В гостях «быки» провели три игры в РПЛ, в которых сыграли вничью с Динамо (0:0), разгромили Торпедо (4:1) и уверенно победили Урал (3:1).

Последние пять матчей команда провела следующим образом:

Личные встречи

В пяти очных матчах команды продемонстрировали следующие результаты:

Коэффициенты и роспись матча ЦСКА – Краснодар

Букмекерские конторы видят «армейцев» фаворитами предстоящей встречи:

Однако мы с осторожностью отнесемся к такому выбору букмекеров. Обе команды идут буквально «нога в ногу», и наверняка очная встреча получится более-менее равной . Отметим, что и в составе ЦСКА, и в составе Краснодара есть футболисты, которые серьезно влияют на результат — у «быков» это Эдуард Сперцян, а у «армейцев» Хесус Медина.

Предположим, что фанатов будет ожидать поединок, богатый на опасные и яркие моменты, а также голы, которые будут забиты в ворота обеих команд. Однако предпочтение, все-таки, отдадим «армейцам» — красно-синие в это межсезонье усилились мастеровитыми футболистами, которые смогут сделать результат в матче.

Рекомендованная ставка: победа ЦСКА (1,81), ТБ 2.5 (1,92).

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