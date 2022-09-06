Талалаев о Магкееве и спорном голе «Ахмата»: «Мальчики пускай говорят, а мужчины должны делать. Мы строили игру через его зону»

сравнил с мальчиком, говоря о судействе.

Главный тренер «Ахмата» ответил на вопрос о спорной ситуации, возникшей в начале матча с «Локомотивом» (2:1) в рамках 8-го тура Мир Премьер-лиги.

– Защитник Станислав Магкеев сказал, что было нарушение по ходу первой результативной атаки «Ахмата»: Конате попал ему пальцем в глаз, а судьи это пропустили. Как относитесь к такой риторике?

– Я сторонник того, что мальчики пускай говорят, а мужчины должны делать. Что он там говорит сейчас – малоинтересно.

Мы строили свою игру через зону Магкеева. Я благодарен ребятам, они здорово сыграли, добыли очень тяжелую победу, – сказал Талалаев в эфире передачи «Все на матч!» на .

Магкеев о попадании в глаз перед голом «Ахмата»: «Бериша – самый мерзкий игрок в РПЛ. У меня большой вопрос к нашим судьям»

«Локо» больше часа был в большинстве, но все равно проиграл. «Ахмату» помог вратарь, которого вернули из дубля