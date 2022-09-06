Талалаев о «Локомотиве» и Комппере: «Такое отношение: не обыграли «Ахмат» – давайте за это уволим. А мы что, плюшевые? Мы третий год выигрываем в Москве»

высказался об увольнении Марвина Комппера из .

5 сентября московский клуб объявил, что тренер, готовивший команду к матчам, покинул свою должность. В 8-м туре Мир железнодорожники потерпели поражение от (1:2).

– Сегодня «Локомотив» уволил Марвина Комппера – после матча с «Ахматом». Как вы воспринимаете такие новости?

– Я не очень-то слежу за этой информацией – кого куда увольняют.

С другой стороны, это такая характеристика отношения к команде: «Локомотив» не обыграл «Ахмат» – давайте за это уволим. А мы что, плюшевые? Нас все должны обыгрывать? По-моему, мы «Локомотив» третий год обыгрываем в Москве.

Я думаю, это вина не только этого специалиста.

– За счет чего вы обыгрываете «Локомотив» в Москве?

– За счет ребят. Мы играем агрессивно, в активный прессинг, изучаем слабые стороны соперника. В Москве это получается. Видимо, стадион «Локомотив» – такой хороший, футбольный, пропитанный духом хорошим, – сказал главный тренер «Ахмата» в эфире передачи «Все на матч!» на .