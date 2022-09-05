Ловрен о «Зените» вне ЛЧ: «Полное дерьмо. Надеюсь, в следующем году мы будем в еврокубках»

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Деян Ловрен резко высказался о том, что «Зенит» не сможет участвовать в Лиге чемпионов в этом сезоне.

«Тяжело ли входить в неделю Лиги чемпионов, когда мы в ней не участвуем? Да, это очень грустно.

Разочарован, что «Зенит» остался без ЛЧ – это полное дерьмо. Но мы ничего не можем сделать. Надеюсь, что в следующем году мы будем в еврокубках», – сказал защитник петербуржской команды.

Напомним, «Зенит» стал чемпионом России в прошлом сезоне, но УЕФА отстранил российские команды от участия в международных турнирах в сезоне-2022/23. 

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