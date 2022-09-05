Интер — Бавария прогноз на матч 7 сентября Лига Чемпионов, прогноз на футбольный матч

Лига Чемпионов возвращается, чему должны быть рады все футбольные болельщики. Нас вновь ждет масса интересных матчей, особенно это касается группы С, где жребий свел «Баварию», «Барселону» и миланский «Интер». В каждом туре будет противостояние европейских грандов, и в первом «Интер» принимает на своем поле «Баварию». Накануне матча все, конечно, вспоминают финал Лиги Чемпионов 2010, верх тогда взял «Интер». Сейчас статус у поединка ниже, но очки нужно набирать уже на старте, вряд ли кто-то из вышеупомянутой троицы захочет довольствоваться третьим местом и продолжением борьбы в Лиге Европы. Встреча состоится на стадионе Джузеппе Меацца, начало в 22:00 по московскому времени.
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«Интернационале» (Милан)
Можно было бы сказать, что нерадзурри уверенно начали сезон, если не поражение в третьем туре от «Лацио». Первое же серьезное испытание в чемпионате Италии «Интер» провалил. При всем уважении к «Лечче», «Специи» и «Кремонезе» победы над этими командами были само собой разумеющимся итогом. Матч с «Миланом» должен был продемонстрировать силу и амбиции клуба на сезон, и готовность «Интера» к «Баварии». В итоге теперь болельщики обеспокоены, «Милан» в дерби был сильнее, разнообразнее, целеустремленнее. Настораживают серьезные ошибки в обороне «Интера». Индзаги нужно что-то срочно придумывать, и сейчас результат матча с чемпионом Германии вызывает опасения. Перед вами результаты последних пяти матчей «Интера».
- Серия А. 03.09.2022, «Милан» — «Интер» — 3 : 2
- Серия А. 30.08.2022, «Интер» — «Кремонезе» — 3 : 1
- Серия А. 26.08.2022, «Лацио» — «Интер» — 3 : 1
- Серия А. 20.08.2022, «Интер» — «Специя» — 3 : 0
- Серия А. 13.08.2022, «Лечче» — «Интер» — 1 : 2
Факты и цифры
- За предыдущие четыре года «Интер» лишь раз смог преодолеть групповой этап, случилось это под руководством Симоне Индзаги
- Эдин Джеко с 3 мячами стал лучшим бомбардиром «Интера» в розыгрыше прошлогодней Лиги Чемпионов
- Из 9 голов «Интера» 3 на счету Лаутаро Мартинеса
- В домашних матчах в официальных турнирах «Интер» не проигрывает с февраля 2022 года
«Бавария» (Мюнхен)
Последние десять лет «Бавария» никому не уступает первенство в Бундеслиге и каждый год улучшает свой рекорд по числу побед. На счету команды 32 чемпионских титула. Шесть раз мюнхенцы выигрывали Кубок европейских чемпионов и в последний раз делали это совсем недавно в 2020 году. Теперь команда Юлиана Нагельсманна предпримет очередной поход за победой в Лиге Чемпионов. В баварском клубе могут меняться тренеры, футболисты, но философия остается прежней — побеждать. Многолетний бомбардир клуба Роберт Левандовски летом перешел в «Барселону». Потеря? Ничего страшного, ему на смену пришел Садио Мане из «Ливерпуля». Расцветает талант юного Джамала Мусиалы. «Бавария» не замечает преград и в пяти турах уже отправила в ворота соперников 17 мячей. До субботы мюнхенцы делили первое место с берлинским «Унионом», но соперники сыграли вничью и пропустили вперед «Фрайбург» с «Боруссией». Перед вами результаты последних пяти матчей «Баварии».
- Бундеслига. 03.09.2022, «Унион» — «Бавария» — 1 : 1
- Кубок Германии. 31.08.2022, «Виктория» — «Бавария» — 0 : 5
- Бундеслига. 27.08.2022, «Бавария» — «Боруссия» (М) — 1 : 1
- Бундеслига. 21.08.2022, «Бохум» — «Бавария» — 0 : 7
- Бундеслига. 14.08.2022, «Бавария» — «Вольфсбург» — 2 : 0
Факты и цифры
- В прошлом розыгрыше Лиги Чемпионов «Бавария» оступилась в четвертьфинале, проиграв «Вильярреалу»
- В официальных матчах на выезде «Бавария» не проигрывает с апреля 2022 года
- Лучшими бомбардирами команды в новом сезоне являются Джамал Мусиала и Садио Мане — по 3 забитых мяча
Прогноз на матч «Интернационале» — «Бавария»
Впервые команды встретились между собой в 1988 году в рамках Кубка УЕФА. С тех пор в различных турнирах соперники играли десять раз, и их матчи в большинстве своем носят бескомпромиссный характер.
- Победы «Интера» — 4
- Победы «Баварии» — 5
- Ничьи — 1
- Самая крупная победа «Интера» — 2 : 0
- Самая крупная победа «Баварии» — 4 : 1
Встречи проходят с переменным успехом. Обе команды победы чередуют с поражениями и, если следовать этой логике, то настал черед побеждать «Баварии».
- Международный Кубок Чемпионов. 27.07.2017, «Бавария» — «Интер» — 0 : 2
- Международный Кубок Чемпионов. 31.07.2017, «Интер» — «Бавария» — 1 : 4
- Товарищеский. 21.07.2015, «Бавария» — «Интер» — 1 : 0
- Лига Чемпионов. 15.03.2011, «Бавария» — «Интер» — 2 : 3
- Лига Чемпионов. 23.02.2011, «Интер» — «Бавария» — 0 : 1
Учитывая неровное выступление «Интера» в чемпионате, букмекерские конторы видят фаворитом «Баварию». «Лига Ставок» предлагает следующие коэффициенты:
- Победа «Интера» — 3,90
- Победа «Баварии» — 1,85
- Ничья — 4,10
Игра обороны нерадзурри настораживает, и сейчас нет сомнений, что как минимум один мяч команда от «Баварии» пропустит, а вот сможет ли забить больше — большой вопрос. Ставим на победу мюнхенцев со счетом 2 : 1.
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