Интер — Бавария прогноз на матч 7 сентября Лига Чемпионов, прогноз на футбольный матч

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Лига Чемпионов возвращается, чему должны быть рады все футбольные болельщики. Нас вновь ждет масса интересных матчей, особенно это касается группы С, где жребий свел «Баварию», «Барселону» и миланский «Интер». В каждом туре будет противостояние европейских грандов, и в первом «Интер» принимает на своем поле «Баварию». Накануне матча все, конечно, вспоминают финал Лиги Чемпионов 2010, верх тогда взял «Интер». Сейчас статус у поединка ниже, но очки нужно набирать уже на старте, вряд ли кто-то из вышеупомянутой троицы захочет довольствоваться третьим местом и продолжением борьбы в Лиге Европы. Встреча состоится на стадионе Джузеппе Меацца, начало в 22:00 по московскому времени.

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«Интернационале» (Милан) 

Можно было бы сказать, что нерадзурри уверенно начали сезон, если не поражение в третьем туре от «Лацио». Первое же серьезное испытание в чемпионате Италии «Интер» провалил. При всем уважении к «Лечче», «Специи» и «Кремонезе» победы над этими командами были само собой разумеющимся итогом. Матч с «Миланом» должен был продемонстрировать силу и амбиции клуба на сезон, и готовность «Интера» к «Баварии». В итоге теперь болельщики обеспокоены, «Милан» в дерби был сильнее, разнообразнее, целеустремленнее. Настораживают серьезные ошибки в обороне «Интера». Индзаги нужно что-то срочно придумывать, и сейчас результат матча с чемпионом Германии вызывает опасения. Перед вами результаты последних пяти матчей «Интера».

  • Серия А. 03.09.2022, «Милан» — «Интер» — 3 : 2
  • Серия А. 30.08.2022, «Интер» — «Кремонезе» — 3 : 1
  • Серия А. 26.08.2022, «Лацио» — «Интер» — 3 : 1
  • Серия А. 20.08.2022, «Интер» — «Специя» — 3 : 0
  • Серия А. 13.08.2022, «Лечче» — «Интер» — 1 : 2

Факты и цифры

  • За предыдущие четыре года «Интер» лишь раз смог преодолеть групповой этап, случилось это под руководством Симоне Индзаги
  • Эдин Джеко с 3 мячами стал лучшим бомбардиром «Интера» в розыгрыше прошлогодней Лиги Чемпионов
  • Из 9 голов «Интера» 3 на счету Лаутаро Мартинеса
  • В домашних матчах в официальных турнирах «Интер» не проигрывает с февраля 2022 года

«Бавария» (Мюнхен)

Последние десять лет «Бавария» никому не уступает первенство в Бундеслиге и каждый год улучшает свой рекорд по числу побед. На счету команды 32 чемпионских титула. Шесть раз мюнхенцы выигрывали Кубок европейских чемпионов и в последний раз делали это совсем недавно в 2020 году. Теперь команда Юлиана Нагельсманна предпримет очередной поход за победой в Лиге Чемпионов. В баварском клубе могут меняться тренеры, футболисты, но философия остается прежней — побеждать. Многолетний бомбардир клуба Роберт Левандовски летом перешел в «Барселону». Потеря? Ничего страшного, ему на смену пришел Садио Мане из «Ливерпуля». Расцветает талант юного Джамала Мусиалы. «Бавария» не замечает преград и в пяти турах уже отправила в ворота соперников 17 мячей. До субботы мюнхенцы делили первое место с берлинским «Унионом», но соперники сыграли вничью и пропустили вперед «Фрайбург» с «Боруссией». Перед вами результаты последних пяти матчей «Баварии».

  • Бундеслига. 03.09.2022, «Унион» — «Бавария» — 1 : 1
  • Кубок Германии. 31.08.2022, «Виктория» — «Бавария» — 0 : 5
  • Бундеслига. 27.08.2022, «Бавария» — «Боруссия» (М) — 1 : 1
  • Бундеслига. 21.08.2022, «Бохум» — «Бавария» — 0 : 7
  • Бундеслига. 14.08.2022, «Бавария» — «Вольфсбург» — 2 : 0

Факты и цифры

  • В прошлом розыгрыше Лиги Чемпионов «Бавария» оступилась в четвертьфинале, проиграв «Вильярреалу»
  • В официальных матчах на выезде «Бавария» не проигрывает с апреля 2022 года
  • Лучшими бомбардирами команды в новом сезоне являются Джамал Мусиала и Садио Мане — по 3 забитых мяча

Прогноз на матч «Интернационале» — «Бавария»

Впервые команды встретились между собой в 1988 году в рамках Кубка УЕФА. С тех пор в различных турнирах соперники играли десять раз, и их матчи в большинстве своем носят бескомпромиссный характер.

  • Победы «Интера» — 4
  • Победы «Баварии» — 5
  • Ничьи — 1
  • Самая крупная победа «Интера» — 2 : 0
  • Самая крупная победа «Баварии» — 4 : 1

Встречи проходят с переменным успехом. Обе команды победы чередуют с поражениями и, если следовать этой логике, то настал черед побеждать «Баварии».

  • Международный Кубок Чемпионов. 27.07.2017, «Бавария» — «Интер» — 0 : 2
  • Международный Кубок Чемпионов. 31.07.2017, «Интер» — «Бавария» — 1 : 4
  • Товарищеский. 21.07.2015, «Бавария» — «Интер» — 1 : 0
  • Лига Чемпионов. 15.03.2011, «Бавария» — «Интер» — 2 : 3
  • Лига Чемпионов. 23.02.2011, «Интер» — «Бавария» — 0 : 1

Учитывая неровное выступление «Интера» в чемпионате, букмекерские конторы видят фаворитом «Баварию». «Лига Ставок» предлагает следующие коэффициенты:

  • Победа «Интера» — 3,90
  • Победа «Баварии» — 1,85
  • Ничья — 4,10

Игра обороны нерадзурри настораживает, и сейчас нет сомнений, что как минимум один мяч команда от «Баварии» пропустит, а вот сможет ли забить больше — большой вопрос. Ставим на победу мюнхенцев со счетом 2 : 1.

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