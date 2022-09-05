Барселона – Виктория Пльзень 07.09.2022 Лига Чемпионов, прогноз на футбольный матч

Начинается Лига чемпионов УЕФА сезона 2022/2023, и ее гимн снова звучит на полях Европы. Мы обратим внимание на группу C, где, с одной стороны, находятся три топовых команды, выигрывавшие Лигу чемпионов в разные годы, а с другой стороны присутствует аутсайдер без явных шансов даже на выход в Лигу Европы. В рамках первого тура «Барселона» дома 7 сентября сыграет против означенного аутсайдера, которым является клуб «Виктория» из чешского города Пльзень.

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Барселона

Прошлогодний сезон «блауграны» лучше не вспоминать, поскольку такого кошмара в истории «Барселоны» не было с тех пор, как в команду пришел Лео Месси. В этом сезоне команда с Хави во главе пытается вернуть себе былое величие, в чем ей помогают восходящая звезда Ансу Фати и пришедший в команду Роберт Левандовский. Ну а если речь зашла о составе команды, то Мартин Брэйтуэйт точно в этом сезоне больше не помощник Хави и компании: он ушел в «Эспаньол», будучи свободным агентом.

Пока что у «Барсы» 10 очков из 12 возможных: третьего сентября была разбита «Севилья» 3:0 в четвертом туре Ла Лиги. Ничья с «Райо Вальекано» является основной причиной того, что «Барса» идет на втором месте: на первом «Реал» с 12 очками из 12 возможных. В одной еврокубковой группе с «Барселоной» в этом году играют «Интер» и «Бавария», и это вызывает очень плохие воспоминания у клуба. Дело не только в злосчастных 8:2 в «ковидном» сезоне, но и в том, что «Бавария» в прошлом году также была в группе с «Барсой» и поиздевалась вдоволь над ней.

Виктория Пльзень

Познакомимся немного с командой «Виктория» из чешского города Пльзень. Этот клуб за свою историю шесть раз выигрывал чемпионат Чехии (его мы знаем как Первую лигу Чехии), завоевав свой шестой трофей в сезоне 2021/2022. Тренером команды является Михал Билек, который работал со сборной Чехии в прошлом, но также тренировал Казахстан и клуб «Астана». Одним из «гвардейцев» клуба является Радим Ржезник, который отыграл 211 встреч за клуб во всех турнирах. В настоящее время после шести туров Первой лиги «Виктория» идет на первом месте с 16 очками; на втором месте пражская «Славия» с 15 очками, а третье делят пражская «Спарта» и «Градец-Кралове» с 12 очками.

В еврокубках «Виктория» впервые появилась аж в сезоне 1971/1972, попав в Кубок обладателей кубков как финалист Кубка Чехословакии (выигравший кубок «Спартак» из Трнавы попал напрямик в Кубок европейских чемпионов), однако в первом же раунде вылетела с треском от «Баварии». Девять (!) сезонов клуб провел в Лиге чемпионов, один в Кубке кубков и 11 в Кубке УЕФА (он же Лига Европы). Дважды «Виктория» оказывалась в одной группе с ЦСКА, и оба раза для армейцев еврокубковая кампания заканчивалась катастрофой в лице последнего места в группе (не помогали даже победы над «Ман Сити» и «Реалом»). Но в Лиге Европы дальше стадии 1/8 финала клуб не выходил.

Прогноз

Обратимся к букмекерской конторе Winline, которая принимает ставки не только на матчи Лиги чемпионов с участием «Виктории», но и на игры Первой лиги, Второй лиги (FNL) и других турниров в Чехии. Поскольку «Виктория» была в четвертой корзине, нет смысла обсуждать ее перспективы в турнире даже при том, что в третьей корзине достали «Интер» (все-таки разница в классах очевидна). У «Барсы» в этом году шансов на успех в Лиге чемпионов не так уж и много: кэф 18.0 на ее победу. Для сравнения: у «Манчестера Сити» кэф на победу в розыгрыше составляет 3.35, однако сколько уже раз «Сити» оставался с носом, проиграв и финал год тому назад… Наличие Эрлинга Холанна гарантий не даст и в этот раз, ведь и с ним надо будет трудиться «Сити», как придется поработать и «Барселоне» с наличием Левандовского.

В принципе, даже нет смысла оглашать события, на которые предлагаются кэфы 11.0 и 29.0: во-первых, догадаться можно с первой попытки, а во-вторых, при всей критике «Барсе» будет очень трудно взять и не выиграть встречу. Все же «Райо Вальекано» пока считается исключением, а не правилом. Отметим, что ставки WinLine на двойной исход типа 1X (победа или ничья хозяев) на эту игру не принимаются вообще. Какой-то интерес может представлять разве что кэф 3.9 на то, что к перерыву между таймами будет ничья, но к концу игры «Барса» дожмет противника.

Поговорим о тотале. Более-менее приличные кэфы для тотала – это кэфы 1.71 на тотал больше 3.5, 2.53 на тотал больше 4.5, 4.0 на тотал больше 5.5 и даже 6.85 на тотал больше 6.5. Будь на месте «Виктории» команда из чемпионата пониже уровнем (речь идет о рейтинге чемпионатов УЕФА), эти кэфы были бы еще ниже. Кэф на тотал меньше 3.5 составляет 2.06, и тем самым роспись тоталов показывает, что от хозяев ждут выдающегося выступления при атакующей и оборонной силе. На то, что забьют обе команды, предлагается кэф 2.35, на голы только в исполнении «Барселоны» он уже составляет 1.57. То есть «Виктории» тут ловить попросту нечего. Индивидуальный тотал «Барселоны» по идее должен быть не меньше 2.5 (кэф 1.42 на это): есть также кэфы 2.07 на проход отметки в 3.5, а также 3.25 на случай тотала больше 4.5. С таким нападением грех не выиграть разгромно (тотал меньше 2.5 оценивается в виде кэфа 2.66). У их чешских визави тотал меньше 0.5 соответствует кэфу 1.54, тотал больше 0.5 – кэфу 2.3. Ждем «сухой» матч Тер Штегена?

Что касается фор, то нулевые мы обойдем стороной, просто потому что стыдно оглашать кэфы на них: на «Викторию» нулевая фора превышает аж пункт 11.0, и это все, что надо знать по этому поводу. Отрицательные форы на «Барселону» – роспись для них хорошая: фора (-1.5) с кэфом 1.25, (-2.5) с кэфом 1.68 и (-3.5) с кэфом 2.5. Конечно, фор большего размера нет, но и это неплохо при атакующей мощи хозяев. В случае «Виктории» даются кэфы 3.45, 2.1 и 1.47 на те же самые форы, но с плюсом. То есть, в принципе, не проиграть с неприличным счетом чешский клуб может.

Рекомендуемая ставка: индивидуальный тотал «Барселоны» больше 3.5 за 2.07.

Победитель здесь явно очевиден, и вопрос только в том, сколько залетит в ворота гостей. На то, что залетит минимум четыре мяча, можно попробовать поставить, если только в канун игры в составе «Барселоны» не случится ЧП в виде травмы ключевого игрока.

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Где смотреть Барселона – Виктория Пльзень