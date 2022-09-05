Дюков о недостатке нового формата Кубка: «Клубы из регионов отрезаны от клубов РПЛ»

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Глава РФС высказался о том, что клубы РПЛ и низших лиг – в разных частях сетки Кубка России.

«То, что клубы из регионов отрезаны от клубов Мир РПЛ, – это, конечно, недостаток. С другой стороны, у этого формата есть другие достоинства. Начали проводить Кубок в таком формате – нужно его провести, а дальше подвести итоги. После этого примем решение.

На сентябрьском исполкоме, как я и обещал, мы рассмотрим регламент, которым будем руководствоваться при принятии решения о месте проведения финала Фонбет Кубка России и Суперкубка. Не знаю, будет решение или нет. РФС подготовит предложения, члены исполкома их обсудят», – сказал Александр Дюков.

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