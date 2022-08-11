«Какие-то любители-блогеры, потом еще пляжников найдут». Колоскову не понравился новый формат Кубка

Вячеслав Колосков прокомментировал новый формат Кубка России и участие в нем клубов Медиалиги.

«Мне эта идея не нравится. В Кубке есть какие-то традиции, начиная с СССР, потом был Кубок России – все было четко выстроено. Можно было формат поменять. А какие-то любители-блогеры, потом еще пляжников найдут.

То, что клубы РПЛ не будут играть с командами из низших лиг, – тоже минус. В регионах ждут наши большие клубы, хотят их видеть. Ну приедут блогеры играть, условно, в Хабаровск – какой от этого интерес у местных любителей футбола?

То, что все вперемешку, и то, что клубы Премьер-лиги будут находиться в суперпривилегированном положении, мне, честно говоря, не импонирует», – заявил почетный президент РФС.

Новый Кубок России. Как он работает и зачем нужен?