«Зенит» выложил ролик с Дартом Вейдером, убивающим повстанцев, в ответ на анонс «Спартаком» противостояния с «темной стороной»

опубликовал ролик с Дартом Вейдером после матча против (2:1) в Мир .

Питерский клуб таким образом отреагировал на анонс их встречи красно-белыми. Московский клуб выложил постер в стиле «Звездных войн», указав, что «нашим героям предстоит бросить вызов темной стороне».

Телеграм-канал петербуржцев после победы представил видоизмененный отрывок из фильма «Изгой-один: Звездные войны. Истории», в котором Вейдер, один из отрицательных персонажей серии, без труда уничтожает повстанцев на космическом корабле.