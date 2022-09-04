«Зенит» выложил ролик с Дартом Вейдером, убивающим повстанцев, в ответ на анонс «Спартаком» противостояния с «темной стороной»

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«Зенит» опубликовал ролик с Дартом Вейдером после матча против «Спартака» (2:1) в Мир РПЛ.

Питерский клуб таким образом отреагировал на анонс их встречи красно-белыми. Московский клуб выложил постер в стиле «Звездных войн», указав, что «нашим героям предстоит бросить вызов темной стороне».

Телеграм-канал петербуржцев после победы представил видоизмененный отрывок из фильма «Изгой-один: Звездные войны. Истории», в котором Вейдер, один из отрицательных персонажей серии, без труда уничтожает повстанцев на космическом корабле.

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