Федун о матче с «Зенитом»: «Спартак» играл дома как в гостях. Фанаты могут дальше сидеть в барах, оттачивать принципы – ничего не изменится»

подверг критике болельщиков .

Бывший владелец красно-белых обратил внимание на проблему поддержки команды в домашнем матче против «Зенита» (1:2).

«Чемпионат большой. Видно, что у «Зенита» качество игроков повыше. Самый богатый клуб России – это понятно.

Я хотел бы отметить две вещи. Первое – это нормальное судейство, что редко бывает с «Зенитом», и второе – очень странно, что мы дома играли как в гостях.

Наши фанаты могут и дальше сидеть в спортбарах, оттачивать свои принципы. Они могут продолжать это делать в ближайшие десять лет, ничего не изменится.

То, что сегодня во втором тайме мы пропустили два гола, это «зенитовская» торсида зарядила и понесла своих футболистов вперед, а у нас поддержки, к сожалению, не было», – заявил Федун.

«Зенит» обыграл «Спартак», а это – новый рекорд против Москвы, чистое лидерство и даже отрыв