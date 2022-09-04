Тренер «Сочи» Гаранин о Fan ID: «Мы в Сочи теряем очень много людей. Туристы готовы приходить, но людей отталкивает, что надо куда-то идти и что-то делать»

Старший тренер «Сочи» рассказал, как введение Fan ID сказывается на посещаемости матчей.
«Мне бы не очень хотелось говорить о Fan ID.
Конечно, приятно, когда набивается полный стадион (на матч «Краснодара» и Сочи» – прим. Sports.ru). Это то, ради чего мы здесь находимся, ради чего играем. Сумасшедшая поддержка своей команды. И она нас заводит.
Конечно, хочется, чтобы это как-то разруливалось [ситуация с Fan ID]. Но я не политик, не руководитель нашего футбола.
Конечно, мы в Сочи теряем очень много людей. Туристы готовы приходить, смотреть игры. Но людей отталкивает, когда они узнают, что надо куда-то идти и что-то делать», – сказал Вадим Гаранин.