Дзагоев после перехода в «Рубин»: «За последние 4 года так хорошо себя не чувствовал физически»

Хавбек Алан Дзагоев высказался о своем переходе в «Рубин».

– Расскажи о своих первых эмоциях в «Рубине».

– Да все отлично. Тренер [Слуцкий] мне знакомый. Попрощались мы ненадолго, и судьба нас снова свела. База хорошая, поля хорошие – все отлично, меня все устраивает.

Готов к бою, начал уже тренироваться с командой, провел три тренировки, до этого сам работал индивидуально, так что полностью готов к игре.

– Когда возник вариант с «Рубином»? Долго ли размышлял?

– Да у нас все быстро случилось. Леонид Викторович позвонил, все обозначил, буквально за три дня все решилось. Никаких долгих раздумий не было.

– Ты титулованный футболист. Каково это переходить в команду лиги?

– На самом деле очень важно, что Леонид Викторович является тренером . Конечно, его имя для меня сыграло большую роль в переходе. А то, что это Первая лига, ничего страшного. Есть поставленная задача, Леонид Викторович мне о ней рассказал, я собираюсь помочь, вот и все.

– Спортивный директор клуба Яровинский, размышляя о твоем переходе, сказал, что хотел бы, чтобы ты стал изюминкой в команде.

– Только время покажет. Давайте подождем.

– Всех интересует, как твое здоровье, как форма.

– Все отлично. После последней игры я отдохнул две-три недели. Потом начал спокойно готовиться, времени было достаточно. Я занимался на базе ЦСКА, за что им огромное спасибо.

Также занимался с Игорем Степановым, это реабилитолог ЦСКА, он меня привел в хорошую физическую готовность. Я сам ощущаю, что готовность сейчас хорошая, проблем никаких нет. Две мощные тренировки я здесь уже провел, все отлично, все выдержал.

Могу сказать, что за последние четыре года я, наверное, так хорошо себя не чувствовал в плане физической готовности. А дальше только время покажет, – сказал Дзагоев.