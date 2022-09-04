Дзагоев после перехода в «Рубин»: «За последние 4 года так хорошо себя не чувствовал физически»

Хавбек Алан Дзагоев высказался о своем переходе в «Рубин».
– Расскажи о своих первых эмоциях в «Рубине».
– Да все отлично. Тренер [Слуцкий] мне знакомый. Попрощались мы ненадолго, и судьба нас снова свела. База хорошая, поля хорошие – все отлично, меня все устраивает.
Готов к бою, начал уже тренироваться с командой, провел три тренировки, до этого сам работал индивидуально, так что полностью готов к игре.
– Когда возник вариант с «Рубином»? Долго ли размышлял?
– Да у нас все быстро случилось. Леонид Викторович позвонил, все обозначил, буквально за три дня все решилось. Никаких долгих раздумий не было.
– Ты титулованный футболист. Каково это переходить в команду Первой лиги?
– На самом деле очень важно, что Леонид Викторович является тренером «Рубина». Конечно, его имя для меня сыграло большую роль в переходе. А то, что это Первая лига, ничего страшного. Есть поставленная задача, Леонид Викторович мне о ней рассказал, я собираюсь помочь, вот и все.
– Спортивный директор клуба Яровинский, размышляя о твоем переходе, сказал, что хотел бы, чтобы ты стал изюминкой в команде.
– Только время покажет. Давайте подождем.
– Всех интересует, как твое здоровье, как форма.
– Все отлично. После последней игры я отдохнул две-три недели. Потом начал спокойно готовиться, времени было достаточно. Я занимался на базе ЦСКА, за что им огромное спасибо.
Также занимался с Игорем Степановым, это реабилитолог ЦСКА, он меня привел в хорошую физическую готовность. Я сам ощущаю, что готовность сейчас хорошая, проблем никаких нет. Две мощные тренировки я здесь уже провел, все отлично, все выдержал.
Могу сказать, что за последние четыре года я, наверное, так хорошо себя не чувствовал в плане физической готовности. А дальше только время покажет, – сказал Дзагоев.