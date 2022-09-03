Пиоли о 3:2 с «Интером»: «Соперники хотели превзойти нас, но «Милан» отлично играл 70 минут. Мы хорошо читали игру, не форсировали ее ход»

Главный тренер высказался о победе над в 5-м туре Серии А.

«Россонери» победили со счетом 3:2.

«Матч был важным. Наши соперники хотели превзойти нас, но мы играли как отличная команда в течение 70 минут. Потом мы расслабились.

У меня есть экстраординарные игроки, которые обладают огромной энергией. Я счастлив. Мы хорошо читали игру. Мы не форсировали ее ход. Мне нравится, когда команда играет зрело. Мы мы подходили к каждому единоборству с правильной злостью».

О Леау

«Я думаю, что для того, чтобы развиваться, необходимо обладать талантом и умом. У Рафы это есть. Молодым людям нужно дать время для того, чтобы они совершали ошибки и учились. Он является важным оружием для команды», – сказал Пиоли.