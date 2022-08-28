Пиоли о 2:0 с «Болоньей»: «Милан» стал внимательнее, увереннее в себе. Леау порой выпадает из игры»

Главный тренер подвел итоги матча с «Болоньей» (2:0) в Серии А.

«От игры перед своими фанатами всегда особые ощущения, и мы стараемся конвертировать их страсть в энергию на поле.

Мы более внимательны, больше верим в себя, чем прежде. Сыграли с хорошим настроем в атаке, защищались как команда. Я удовлетворен, понимая, что мы можем стать еще лучше.

Нет никаких сомнений в том, что де Кетеларе – умелый игрок. Но также ему однозначно нужно время на то, чтобы познакомиться с партнерами, освоиться в новой лиге. Он способен контролировать мяч под давлением, ему нужно лишь понять, в какой момент его отдавать.

Игрок с таким потенциалом, как у Леау, должен думать о том, как стать лучше, каждый день. И у Рафы заметен правильный подход как на тренировках, так и во время матча. Он очень умный парень. Иногда язык его тела его подводит, но он должен стараться становиться сильнее и сильнее. Иногда он выпадает из игры, и один из шагов, которые ему следует предпринять, – надо всегда быть начеку», – сказал Пиоли Sky Sport Italia.