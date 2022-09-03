Томас Тухель: «Против «Вест Хэма» никто не играет открыто и зрелищно. Они плотно защищаются»

прокомментировал волевую победу «Челси» над «Вест Хэмом» (2:1).

«Против очень сложно забить, они защищаются глубоко и плотно – игра усложнилась после пропущенного гола. Приложили огромные усилия, чтобы сделать камбэк. Здесь огромная заслуга команды. Стоит отметить и влияние скамейки запасных. Короче говоря, полная заслуга всех.

Был явный фол на вратаре [в эпизоде с отмененным голом «Вест Хэма»]. У меня были сомнения насчет первого, но я не буду комментировать, в прошлый раз меня наказали огромными штрафами. Выскажи свое мнение, и тебя не оштрафуют.

Было непросто сохранить веру, против «Вест Хэма» трудно атаковать и создавать моменты, против них никто не играет открыто и зрелищно.

Сейчас мы делаем шаг за шагом, постараемся использовать этот импульс . Команда в середине процесса, и он еще не закончен», – сказал главный тренер .