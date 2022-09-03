Экс-вратарь ЦСКА Чепчугов: «Религия занимает самое высокое место в моей жизни. Когда сошел Отец на меня, я осенился белым светом. Я вижу вещи, недоступные другим»

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов рассказал о роли религии в его жизни.

– В ваших постах можно увидеть много упоминаний о религии. Что она для вас?

– Религия в моей жизни занимает самое высокое место. Когда сошел Отец на меня, то я осенился белым светом. Вот и стал после этого другим.

Вот недавно увидел планету Икс. Вы спросите, как я ее увидел? Тоже Отец показал. Хочу объяснить: многим людям такие моменты недоступны. Но со мной это происходит.

Я много вижу вещей, которые недоступны другим. А люди духовные это все видят и замечают. А более простые не замечают.

– У каждого свое миропонимание. Но что вами двигало, когда вы выложили тот самый пост, как вы ели окурки сигарет?

– Да, я действительно съел ложку окурков. Но эта история в прошлом. А что мной двигало? Есть же и темные силы – там тоже свое противостояние. И так получилось, что темным силам светлый человек не понравился. И они начали атаковать. Ко мне и ведьма приходила!

– Расскажите.

– Это был сон: темнота, темные тучи и ведьма страшненькая рядом. Это было в горах, там было три человека. И мы начали от нее убегать: двое спрятались, а я побежал дальше. Но она меня настигла и дала по лбу. Потом я проснулся, а шея болела.

– Вы допускаете, что многие читатели вас, мягко говоря, не поймут?

– Конечно. Я отдаю себе отчет.

– Вас это не огорчает?

– Нет. Мы должны понимать, что главное – это любовь, счастье. И еще хочу сказать, что мы должны развиваться не только духовно, но и совершать прорывы в инфраструктуре: строить дороги, развивать социальные объекты. Пойду ли в политику? Сам документы не буду подавать. Одобряете – хорошо. Но главное – со мной коррупция не пройдет.

– Ясно. Расскажите, как проводите свободное время?

– Дома. Еще люблю гулять. Могу, например, сходить в церковь.

– А без чего вы не можете обойтись ни дня?

– Без веры, конечно. Точнее, без веры в людей. Многие же не верят, атеисты те же. Но Отец есть! И сейчас он светит. Конечно, не все так гладко. Даже у священников, у батюшек. Да, есть порядочные, но если брать в общем, то тут сразу всплывает бизнес. Есть две стороны: светлая и темная.

– Последнее: что пожелаете читателям?

– Веруйте в Бога! Плюс я хочу передать привет Марку Уолбергу, Сильвестру Сталлоне и Дуэйну Джонсону. Привет, ребята!

И еще один момент: Чепчугов – любящий, добрый и душевный человек. Но! Я сержусь, что против России вводятся спортивные санкции! Этого не должно быть. Всем добра! – сказал Чепчугов.

Чепчугову немедленно нужна помощь – и близких, и врачей. Иначе все закончится плохо

Чепчугов признался, что был на грани: попытка суицида и алкоголь из-за развода