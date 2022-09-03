Президент «Баварии»: «У нас есть амбиции выиграть Лигу чемпионов. Конкуренты – «Реал», «Ман Сити», «Ливерпуль» и «ПСЖ»

Теги Бавария ПСЖ Ливерпуль Манчестер Сити бундеслига Германия Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Герберт Хайнер Футбол

Президент «Баварии» заявил о желании клуба выиграть Лигу чемпионов.

– Кто главные конкуренты «Баварии» в борьбе за победу в Лиге чемпионов?

– Всегда нужно помнить о «Реале». На мой взгляд, есть еще «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Пари Сен-Жермен». Но у нас в «Баварии» есть амбиции выиграть титул.

– Значит, соперников не боитесь?

– Нет, нам нет нужды бояться. Но для победы в Лиге чемпионов также нужно немного удачи. 

Нам не повезло с «Челси» в 2012 году, когда мы доминировали по игре. А в 2013 году мы могли проиграть «Дортмунду», – сказал Герберт Хайнер.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные