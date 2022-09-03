Президент «Баварии»: «У нас есть амбиции выиграть Лигу чемпионов. Конкуренты – «Реал», «Ман Сити», «Ливерпуль» и «ПСЖ»

Президент «Баварии» заявил о желании клуба выиграть Лигу чемпионов.
– Кто главные конкуренты «Баварии» в борьбе за победу в Лиге чемпионов?
– Всегда нужно помнить о «Реале». На мой взгляд, есть еще «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и «Пари Сен-Жермен». Но у нас в «Баварии» есть амбиции выиграть титул.
– Значит, соперников не боитесь?
– Нет, нам нет нужды бояться. Но для победы в Лиге чемпионов также нужно немного удачи.
Нам не повезло с «Челси» в 2012 году, когда мы доминировали по игре. А в 2013 году мы могли проиграть «Дортмунду», – сказал Герберт Хайнер.