Тихонов о Матче легенд: «Надеюсь, «Зенит» не будет ставить автобус как в Питере. «Спартак» немного омолодился»

поделился ожиданиями перед Матчем легенд с .

Игра приурочена к матчу команд в рамках 8-го тура Мир РПЛ, который состоится 4 сентября. В первой игре в Петербурге «Зенит» выиграл со счетом 2:0.

«Встречаются где-то друзья и товарищи, люди, которые поиграли много. Мы немного омолодились по сравнению с первой игрой.

Но надеюсь, «Зенит» не будет ставить автобус как в Питере. Будет много болельщиков, ждем праздник футбола.

Сколько будет зрителей? Была информация, что максимум сегодня будет 15 тысяч. До этого на концерте был полный стадион, но почему-то для самого популярного вида спорта оставили всего 15 тысяч», – сказал бывший капитан красно-белых.