«Краснодар» согласовал контракт с хавбеком сборной Анголы Жоау Баши

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Полузащитник сборной Анголы близок переходу в «Краснодар».

Российский клуб согласовал контракт с 24-летним полузащитником португальского «Шавеша» Жоау Баши.

Сейчас «Краснодар» и «Шавеш» согласовывают последние условия трансфера и путь перевода денег.

В случае успешных переговоров игрок перейдет в краснодарский клуб.

Баши выступает за первую команду «Шавеша» с 2019 года. Три прошлых сезона он провел с клубом во второй португальской лиге, а в этом сезоне дебютировал в высшем дивизионе. Его статистика – здесь.

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