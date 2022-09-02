«Краснодар» согласовал контракт с хавбеком сборной Анголы Жоау Баши

Полузащитник сборной Анголы близок переходу в «Краснодар».
Российский клуб согласовал контракт с 24-летним полузащитником португальского «Шавеша» Жоау Баши.
Сейчас «Краснодар» и «Шавеш» согласовывают последние условия трансфера и путь перевода денег.
В случае успешных переговоров игрок перейдет в краснодарский клуб.
Баши выступает за первую команду «Шавеша» с 2019 года. Три прошлых сезона он провел с клубом во второй португальской лиге, а в этом сезоне дебютировал в высшем дивизионе. Его статистика – здесь.