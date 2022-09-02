Бензема точно продлит контракт с «Реалом» до 2024 года. Перес и Анчелотти считают его неприкосновенным

Нападающий Карим Бензема точно продлит контракт с «Реалом».

Как сообщает Marca, француз подпишет новое соглашение сроком до 2024 года. Нынешний контракт Бензема действует до лета 2023-го.

Президент «Реала» считает Карима неприкосновенным игроком. У тренера такое же мнение о форварде. Бензема доволен ролью главной звезды, которую он получил в «Реале».

В связи с этим подписание нового контракта до 2024 года воспринимается как должное.

В четырех матчах этого сезона форвард забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Полную статистику 34-летнего капитана «Реала» можно изучить здесь.