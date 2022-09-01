«Лилль» купил Унаса у «Наполи» за 2,5 млн евро и 50% от суммы перепродажи

Полузащитник Адам Унас покинул и вернулся в чемпионат Франции.

Бывший футболист «Бордо» и «Ниццы» заключил с контракт на два года с опцией продления еще на один.

По данным L’Equipe, неаполитанцы получат 2,5 млн евро и 50% от суммы последующей продажи игрока. Сам Унас при этом будет зарабатывать в «Лилле» меньше, чем в итальянской команде.

В прошлом сезоне хавбек провел 15 матчей в Серии А и получил одну желтую карточку. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: losc.fr