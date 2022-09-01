Хавбек «Ювентуса» Артур прошел медосмотр в «Ливерпуле» перед арендой без права выкупа

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Состав «Ливерпуля» пополнит полузащитника «Ювентуса» Артур.

По информации Фабрицио Романо, 26-летний бразильский хавбек уже прошел медосмотр, подписал контракт и переговорил с тренером «красных» Юргеном Клоппом.

Как сообщает Sky Sports, в арендном соглашении на сезон-2022/23 не прописана опция выкупа. «Ливерпуль» будет платить игроку большую часть зарплаты.

На Артура претендовал еще три клуба. Футболист хотел иметь игровую практику перед ЧМ-2022 в Катаре.

В минувшем сезоне бывший опорник «Барселоны» принял участие в 31 матче в составе «Ювентуса».

В этом сезоне он за клуб не играл. Статистику футболиста сборной Бразилии можно изучить здесь.

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