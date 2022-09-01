Хавбек «Ювентуса» Артур прошел медосмотр в «Ливерпуле» перед арендой без права выкупа

Состав пополнит полузащитника «Ювентуса» .

По информации , 26-летний бразильский хавбек уже прошел медосмотр, подписал контракт и переговорил с тренером «красных» .

Как сообщает Sky Sports, в арендном соглашении на сезон-2022/23 не прописана опция выкупа. «Ливерпуль» будет платить игроку большую часть зарплаты.

На Артура претендовал еще три клуба. Футболист хотел иметь игровую практику перед ЧМ-2022 в Катаре.

В минувшем сезоне бывший опорник «Барселоны» принял участие в 31 матче в составе .

В этом сезоне он за клуб не играл. Статистику футболиста сборной Бразилии можно изучить здесь.