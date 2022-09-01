«Ливерпуль» решил арендовать Артура из-за травмы Хендерсона. Хавбек уже вылетел в Англию

Полузащитник Артур переходит в «Ливерпуль» из на правах аренды.

Запрос об аренде бразильца «Ливерпуль» направил сегодня после полуночи. Решение было спровоцировано травмой, которую получил хавбек в матче против «Ньюкасла» (2:1). В ближайшие сутки англичанин пройдет обследование, пишет журналист Доминик Кинг.

Артур считает, что находится в достаточно хорошей форме для того, чтобы сыграть против «Эвертона» послезавтра, если это будет необходимо.

Интерес к игроку также проявляли «Валенсия» и «Вулверхэмптон».

Журналист Ромео Агрести сообщил, что Артур уже вылетает в Англию. Ранее стало известно, что у не будет права выкупа хавбека.

В минувшем сезоне 26-летний опорник принял участие в 31 матче в составе «Ювентуса». В этом сезоне он за клуб не играл.

Статистику футболиста сборной Бразилии можно изучить здесь.