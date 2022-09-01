«Ливерпуль» берет Артура в аренду у «Ювентуса» без права выкупа. Медосмотр – сегодня вечером

Полузащитник станет игроком «Ливерпуля».

Как пишет журналист , хавбек перейдет в «Ливерпуль» на правах аренды из «Ювентуса». Клубы договорились о его переходе вчера поздно вечером.

Сегодня, как планируется, игрок прилетит в Великобританию, чтобы пройти медосмотр и подписать контракт с . Это произойдет сегодня вечером.

Журналист Фабрицио Романо подтверждает эти сведения и сообщает, что у «Ливерпуля» не будет права выкупа игрока. Артур сразу же дал согласие на переход, как только узнал об интересе со стороны «Ливерпуля».

В минувшем сезоне 26-летний опорник принял участие в 31 матче в составе «Ювентуса». В этом сезоне он за клуб не играл.

Статистику футболиста сборной Бразилии можно изучить здесь.